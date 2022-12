Massa Finalese, tentato furto al supermercato: i ladri trovano le casse vuote

FINALE EMILIA – Tentato furto, nella notte tra sabato 3 e domenica 4 dicembre, in un supermercato di Massa Finalese. Come si legge su “Il Resto del Carlino”, tre malviventi, ripresi dalle telecamere di videosorveglianza, si sono introdotti all’interno del supermercato con l’obiettivo di aprire i registratori di cassa per rubare i contanti che ritenevano fossero contenuti all’interno. Ai ladri, a cui sono bastati otto minuti per compiere l’effrazione, raggiugere le casse e aprirle, però, andata male: infatti, i registratori di cassa erano stati svuotati e al loro interno non era rimasto nulla, così i tre malviventi si sono dati alla fuga prima dell’arrivo dei Carabinieri di San Felice.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017