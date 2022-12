“E adesso un libro: rubrica di libri” Sei titoli che dicono leggimi!

di Francesca Monari

Il segreto degli Estensi di Francesco Folloni, edito da Damster

Un giallo di ambientazione contemporanea in cui il commissario Sofia Valenti con l’aiuto di un esperto di opere d’arte, cercherà di scoprire un assassino e al contempo vi svelerà segreti e antiche leggende di Modena e Ferrara. Un viaggio tra misteri e curiosità delle due città, da vivere in maniera innovativa attraverso le nuove tecnologie multimediali che il libro vi svelerà una volta aperto.

Dieci tazze a colazione di Irene Renei, edito da Altre Voci

Un libro che racconta di come la protagonista, consapevole di condurre una vita fortunata, decide di regalare agli altri una parte di sé entrando come volontaria in una casa di accoglienza per mamme e bambini in difficoltà. Un viaggio amaro e umanissimo in cui però riesce ancora ad entrare qualche barlume di speranza.

Il mistero di Anna di Simona Lo Iacono, edito da Neri Pozza

Anna, la protagonista, ha la fortuna di vincere un concorso indetto a Scuola che le permetterà di passare una settimana in compagnia della famosa scrittrice Anna Maria Ortese, premio Strega, che la ospiterà a Milano. E sarà proprio attraverso la voce della piccola che conosceremo la vita professionale e privata della grandissima scrittrice milanese che in fondo conduce una vita molto simile a quella della piccola ospite siracusana.

Confesso che ho mangiato di Davide Paolini, edito da Giunti

Il volume, scritto da uno degli scrittori più affermati della critica enogastronomica italiana, conosciuto ai più come il “Gastronauta”, è nato dall’esigenza di riempire il tempo durante il lockdown. Nei piatti descritti troviamo parte della sua infanzia, esplorazioni in terre straniere e aneddoti tirati fuori dal cassetto della vita.

Il brodo di Natale in Emilia-Romagna di Irene Fossa e Mattia Fiandaca, pubblicato da Associazione Culturale Terrae Opificio Culturale Enogastronomico

Un viaggio lungo la via Emilia, di casa in casa, nelle sue città e nelle sue differenze gastronomiche raccontate attraverso le ricette dei primi piatti in brodo che sono indispensabili nella tavola natalizia di questa terra. A impreziosire il testo sono gli interventi di numerosi storici, scrittori, giornalisti e gastronomi.

Speciale bimbi a partire dai 6 anni

A caccia di sorprese di Chiara Sorrentino e Assia Ieradi, edito da Il Castoro

Giulia vuole fare un regalo alla mamma: ma cosa? Insieme alla nonna va al parco in cerca di un’idea.

Il libro contiene due storie: una storia piccola per cominciare, breve e più frammentata per abituare il bambino che ha cominciato da poco a leggere e una storia grande per proseguire, più lunga, ma sempre con tante illustrazioni.

