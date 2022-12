Eventi artistici nel periodo natalizio, inaugura NonantoInvitalArte23

NONANTOLA – Sabato 17 dicembre, alle ore 16, al Museo di Nonantola è in programma l’inaugurazione di NonantoInvitalArte23, la rassegna che unisce gli eventi artistici nonantolani nel periodo natalizio (Premio Iva Montepoli e Fuori Mostra). La conclusione è prevista per domenica 15 Gennaio 2023.

Premio Iva Montepoli

E’ il concorso di pittura e scultura a premi curato da NonantolArte nel Museo di Nonantola (Torre dei Bolognesi e Sala Marcello Sighinolfi). Si conclude con la cerimonia di premiazione domenica 15 Gennaio 2023 alle ore 16 presso il Teatro Troisi. Nei giorni di apertura all’interno delle sale espositive saranno disponibili al pubblico: laboratori, visite guidate e reading poetici.

L’organizzazione dell’evento

NonantoinvitalArte23: Il programma

Nelle sale epositive, durante i giorni di apertura di NonantoinvitalArte23, si susseguiranno appuntamenti rivolti al pubblico: visite guidate, laboratori di xilografia, artigianato, acquerello, scultura, modellazione della creta, disegno a pastello, pittura per ragazzi e ancora presentazione di libri e reading poetico.

In mostra sarà possibile acquistare il calendario “Nonantola Città d’Arte”, realizzato con le immagini dei dipinti premiati durante l’estemporanea En Plein Air 2022 a tema “Nonantola e il suo territorio”.

Oltre alla mostra i cittadini e visitatori potranno ammirare a Nonantola, già dai primi giorni di Dicembre, il Fuori Mostra, circuito espositivo nelle vetrine e all’interno degli esercizi commerciali di Nonantola a cura di artisti selezionati, in collaborazione con la Pro Loco.

Lo scultore di Frassinoro Dario Tazzioli sarà ospite d’onore della mostra e riceverà il Premio Città di Nonantola per aver realizzato la statua in marmo di Carrara raffigurante Sant’Anselmo abate, fondatore dell’Abbazia di Nonantola inaugurata il 14 settembre 2022 in Abbazia. “Nato nel 1979, dopo aver appreso le tecniche tradizionali della lavorazione della pietra da un anziano scalpellino del paese di residenza, ha studiato presso l’Accademia di Belle Arti di Carrara, dove si è diplomato col massimo dei voti nel 2002. Il suo modo di lavorare si pone in armonia con le antiche tecniche della lavorazione della pietra . Egli infatti lavora a mano con strumenti antichi che forgia lui stesso nel proprio laboratorio. Così come nella scultura forgia e tempra i propri strumenti, similmente nel disegno fabbrica i propri inchiostri ed utilizza strumenti come la penna d’oca. Fra i premi e riconoscimenti conseguiti ne ricordiamo alcuni: il Premio Ghirlandina conferito dai Rotary Modenesi, il Coltellino d’Oro dal Consorzio del Parmigiano Reggiano ed un riconoscimento da parte del Consolato italiano a New York per il talento, la dedizione ed il contributo a rendere il mondo un luogo migliore attraverso la scultura. Recentemente il Rotary di Sassuolo gli ha affidato anche il riconoscimento “Paul Harris Fellow”. Ha esposto le proprie opere in molti paesi, in particolare negli Stati Uniti in cui ha tenuto diverse mostre personali e dimostrazioni”.