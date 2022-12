Finale Emilia, Consiglio comunale convocato giovedì 29 dicembre

FINALE EMILIA – Il Consiglio comunale di Finale Emilia è convocato in seduta ordinaria pubblica di 1^ convocazione per domani, giovedì 29 dicembre, alle ore 20.30 ed in eventuale seduta di 2^ convocazione per venerdì 30 dicembre, alle ore 20.30, in videoconferenza su piattaforma Zoom. Sarà possibile seguire la diretta sul canale YouTube del Comune: https://www.youtube.com/channel/UCXUBuXbSqqzDFpz_2nQXrDg E’, invece, possibile leggere l’ordine del giorno sul sito del Comune al link: http://bit.ly/3hQN7KL

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017