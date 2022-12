Finale Emilia, dopo la lettera contro la discarica il sindaco incontra i ragazzi del liceo “Morandi”

FINALE EMILIA – Nella giornata di ieri, lunedì 12 dicembre, il sindaco di Finale Emilia Claudio Poletti e l’assessora alle Politiche e servizi scolastici, Patrizia Melara, hanno incontrato la classe 5a E del Liceo Scientifico Morando Morandi per parlare del tema discarica, presso la sede dell’istituto di via Digione. Di seguito, la nota stampa diffusa dall’Amministrazione comunale finalese:

“Dopo la pubblicazione su alcune testate giornalistiche di una lettera degli studenti della 5a E, con cui sollecitavano il sindaco a bloccare la discarica, l’Amministrazione comunale ha ritenuto giusto incontrare i ragazzi per renderli partecipi delle iniziative che si sono messe in campo a tutela del territorio e della salute di tutta la comunità.

Dopo aver illustrato la cronistoria dell’ampliamento della discarica dal 2016 ai giorni nostri, facendo anche il punto della situazione del contenzioso amministrativo e penale che si è innescato in materia e sulle iniziative approntate in questo ultimo periodo, il sindaco ha risposto alle domande dei ragazzi; domande precise e puntuali, a dimostrazione della consapevolezza delle studentesse e degli studenti, su tematiche importanti e vicine, come quelle della tutela del nostro territorio.

“Si è voluta fornire ai ragazzi, nella massima trasparenza, la realtà di una problematica concreta – ha detto il sindaco Poletti – senza facili populismi, ma nell’ottica di un corretto rapporto istituzionale tra Comune e Regione, prospettando loro anche le difficoltà di un percorso che si vuole mantenere istituzionalmente corretto, ma che rimane fermamente contrario alla discarica. Non abbiamo nessuna intenzione di darci per vinti””.