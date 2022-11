Finale Emilia, gli studenti del Morandi contro la Discarica: “Il sindaco blocchi il progetto”

FINALE EMILIA- “No all’ampliamento della discarica”- sono i ragazzi della 5° liceo Morando Morandi di Finale Emilia a chiederlo in una lettera in cui invitano il sindaco a bloccare il progetto.

“Viviamo in una meravigliosa terra che ci dona un ottimo raccolto: frutta, verdura e ogni ben di Dio, la state rovinando in cambio di cosa? Si parla tanto di agenda 2030, di inquinamento, ma veramente volete portarci questa immensa discarica?- scrivono i ragazzi- Siamo geologicamente un territorio già inquinato per la mancanza di ricambio d’aria, circondati da inceneritori e allevamenti intensivi che per la loro attività inquinano aria acqua e terra”.

“Sindaco blocchi il progetto. Lo chiediamo noi, anche per chi non sa, per chi non conosce e per chi non vuole sapere”.

