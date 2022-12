Hera, il 16 dicembre possibili disservizi a causa dello sciopero generale regionale

Attraverso una nota stampa, Hera informa che, in seguito allo sciopero generale regionale, proclamato da alcune confederazioni sindacali in Emilia-Romagna per la giornata del 16 dicembre, in quella data potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento di alcuni servizi, anche presso il call center e gli sportelli commerciali.

Hera ricorda che saranno garantite le prestazioni minime, assicurate per legge, e che al termine dello sciopero i servizi torneranno alla normale operatività. Nello sciopero non saranno coinvolti i servizi ambientali.

Oltre ai servizi di pronto intervento, attivi tutti i giorni 24 ore su 24, si ricorda che, per le principali pratiche commerciali, per i clienti saranno disponibili lo sportello Hera OnLine, all’indirizzo www.servizionline.gruppohera.it , il servizio telefonico di consulenza commerciale ai numeri verdi 800.999.500 (clienti famiglie) e 800.999.700 (clienti business), con chiamata gratuita sia da telefono fisso sia da cellulare, e l’app My Hera.

