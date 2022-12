Hockey, Scomed Bomporto Under 12 a Soragna domenica 18 dicembre

Saranno a Soragna (in provincia di Parma), domenica 18 dicembre, gli Scomed Bomporto Under 12, che dovranno riscattare le sconfitte subite nei confronti di Ferrara e Imola nella prima giornata di Campionato Regionale. I bomportesi guidati da Lucchini dovranno trovare quell’equilibrio in pista che ha permesso loro di raggiungere nella scorsa stagione risultati straordinari.

Programma partite

ORE 11.45 -GUFI PARMA-SCOMED BOMPORTO

ORE 15.00-SCOMED BOMPORTO-HOCKEY IMOLA

La formazione Scomed Bomporto Under 12 : ANDREOLI-BIGNAMI-BABA-LUMIA-MASSOUSSI-GROSSO-RAIMONDI-SANTAGIULIANA-VERGARI-ALL-LUCCHINI

Nella foto seguente, la formazione Scomed Bomporto Under 12:

