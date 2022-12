“Il caffè della domenica” di Francesca Monari

Cerchi lavoro come Baby-Sitter o colf, oppure ne cerchi una? Vuoi proporti per dare ripetizioni o cerchi chi le possa dare ai tuoi ragazzi?

Attivo da diversi anni il sito de Le Cicogne è ormai un punto di riferimento per queste figure.

Basta iscriversi e pensano a tutto loro; anche a redigere il contratto di lavoro. Secondo un’analisi svolta dall’osservatorio Domina, un centro studi sul lavoro domestico, queste figure sono sempre più richieste e in ambito pulizie domestiche e assistenza le risorse maschili sono in crescita: ad oggi sono il 15% della forza lavoro.

Una scuola senza voti fa bene? L’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna lo ha chiesto ad un professore ordinario di Psicologia Sociale di un’Università Svizzera che ha svolto delle ricerche in tal senso. Dall’esito di una serie di esperimenti è emerso che il lavoro scolastico valutato con i voti, a lungo termine, riduce l’interesse e l’impegno degli scolari. Risultati sperimentali evidenziano che i voti portano a temere la valutazione, il che ha un impatto negativo sui risultati scolastici.

Pace e cooperazione? Si studiano all’Università. Al corso di Laurea magistrale in Scienze per la pace. L’obiettivo del percorso è dotare gli studenti di quella formazione interdisciplinare necessaria a comprendere la gestione del conflitto e la costruzione della pace, cioè la promozione di un contesto socio-istituzionale che riduca i costi sociali legati al conflitto e che favorisca il benessere. Un obiettivo tutt’altro che “stravagante” come può apparire il titolo del corso stesso.

“Settimana corta” per i dipendenti di una falegnameria di Cesena. Da gennaio 2023 avranno una mezza giornata libera retribuita a settimana. L’idea è partita dal titolare che da qualche mese la stava testando su di sé. Maggiore serenità, più produttività e risparmio in termini di energia elettrica impiegata: questo il risultato emerso dalla sperimentazione. Inizialmente increduli ma contenti i dipendenti.

