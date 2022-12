“Leggiamo note, suoniamo parole”, a San Possidonio laboratorio per bimbi e genitori

SAN POSSIDONIO – Venerdì 16 dicembre, alle ore 16.30, alla biblioteca di San Possidonio, è in programma l’iniziativa “Leggiamo note, suoniamo parole”, nell’ambito dei Laboratori Nati per Leggere, Nati per la Musica. Il laboratorio di Valentina Iodice a bambini da 0 a 2 anni e ai loro genitori.

