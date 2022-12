Mirandola, dorme in auto nel parcheggio dell’Ipercoop: il Comune disponibile ad aiutarlo

MIRANDOLA – La sua storia è diventata nota qualche giorno fa, grazie ad un post pubblicato da una signora su un gruppo Facebook cittadino, che ha colpito il cuore dei mirandolesi nei giorni delle festività natalizie. Il protagonista è Giacomino, un uomo che, come scritto nel post, ha tra i cinquanta e sessanta anni e già da due anni, dopo vicissitudini familiari, non ha più una casa ed è costretto, a causa delle ristrettezze economiche che gli impediscono di poter pagare un affitto, a vivere all’interno della propria auto, una Cinquecento rossa, nel parcheggio coperto dell’Ipercoop di Mirandola. Tante e facilmente immaginabili le difficoltà di una situazione di questo tipo: in primo luogo, naturalmente, specialmente in questi mesi invernali caratterizzati dal freddo, le condizioni atmosferiche.

Dopo aver raccontato la sua storia, per Giacomino, da qualche tempo a Mirandola, dopo anni trascorsi a Cavezzo, è scattata una vera e propria gara di solidarietà spontanea tra i mirandolesi. Tanti coloro i quali si sono offerti, ognuno secondo le proprie disponibilità, di aiutarlo: da chi gli ha portato coperte, piumini e alimenti di vario genere, a chi si è offerto di pagargli qualche notte in albergo o, addirittura, di ospitarlo a casa propria.

Se già l’impegno dei cittadini può fare tanto e ha contribuito a un primo miglioramento immediato della situazione di Giacomino, ora, per lui, è in arrivo una possibile svolta positiva: la sua storia, infatti, è arrivata fino all’Amministrazione comunale di Mirandola. Nella mattinata di oggi, mercoledì 28 dicembre, dunque, Giacomino, accompagnato dall’autrice del post, si recherà in Comune, a Mirandola, per incontrare i servizi sociali. Si discuterà di un possibile percorso di aiuto, magari una possibile soluzione abitativa per Giacomino: l’obiettivo primario è quello di fare in modo che non trascorra le fredde notti di questi mesi invernali all’interno della propria auto, ma che possa avere a disposizione un luogo caldo in cui vivere. Intanto, anche un nostro lettore si è detto disponibile ad aiutarlo offrendogli un domicilio in pianta stabile.

