Natale a Finale Emilia, gli appuntamenti in programma domenica 11 dicembre

FINALE EMILIA – Dopo il successo della Festa della Sfogliata di giovedì 8 dicembre, la città di Finale Emilia propone un’altra giornata di grande animazione, domenica 11 dicembre. Nei Giardini Pubblici “ De Gasperi” Finale Emilia dalle ore 8.00 alle ore 18.00 si terrà il MERCATO DELLA VERSILIA

Nel pomeriggio, in Piazza Verdi, dalle ore 14.30 alle ore 18.30, ANIMAZIONE NATALIZIA organizzata dal Comitato Commercianti di Finale Emilia in collaborazione con AVIS, AMO, Gli ZUCCHEROSI, PROLOCO Finale Emilia, Comitato Scuola Primaria

Sempre in Piazza Verdi, ore 15.30 è prevista la partenza della CAMMINATA DEI BABBI NATALE, un percorso a sorpresa per le vie del centro accompagnato dalla Banda RULLI FRULLINI, con punti ristoro: Bar Time Cafè e Bar Chocolat Cafè. L’iniziativa è a cura della Podistica Finale Emilia, del Comitato Commercianti di Finale Emilia in collaborazione con il Comune di Finale Emilia

