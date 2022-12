Nuoto, Mondiali in vasca corta: oro nei 1500 metri stile libero per Gregorio Paltrinieri

Medaglia d’oro, l’ennesima di una carriera che ha regalato tante soddisfazioni al nuoto italiano, per Gregorio Paltrinieri ai Mondiali in vasca corta di nuoto di Melbourne, in Australia. Il nuotatore carpigiano ha, infatti, vinto nuovamente il titolo mondiale nei 1500 metri stile libero in vasca corto, ripetendo il successo ottenuto a Doha, in Qatar, nel 2014.

Fin dalle prime bracciate, Paltrinieri ha imposto alla gara un ritmo che solo lui poteva tenere: tra gli avversari, solo il giapponese Tanaka ha provato a resistere, ma dopo 300 metri ha cominciato a perdere contatto dal campione italiano: poi, un monologo di Paltrinieri, interrotto solo per breve tempo dal rientro del francese Joly e del norvegese Christiansen, che comunque non hanno impedito al carpigiano di ottenere il successo finale col tempo di 14.16.88.

