Piene dei fiumi, nel modenese allerta estesa a sabato 17 dicembre

Una nuova allerta , valida dalle 12 di oggi, venerdì 16 dicembre, fino alle 00:00 di domenica 18 dicembre, è stata emessa per il territorio della regione Emilia-Romagna.

In particolare, dalle ore 12 del 16 dicembre , diramata allerta ARANCIONE per piene dei fiumi sulle province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; allerta GIALLA per piene dei fiumi per le province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; per frane e piene dei corsi minori per le province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; per mareggiate per la provincia di Ferrara.

Nella giornata odierna di venerdì 16 dicembre sono ancora previste precipitazioni residuali sul settore centro-orientale, con fenomeni in esaurimento serale. La criticità idraulica è riferita alla propagazione delle piene in corso. Sono inoltre previste condizioni di mare sottocosta che possono generare localizzati fenomeni di erosione ed ingressione marina. Per sabato 17 dicembre, invece, allerta GIALLA per piene dei fiumi per le province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; per mareggiate per la provincia di Ferrara.

Per la giornata di sabato 17 dicembre la criticità idraulica nei tratti di pianura centro-orientali è riferita alla propagazione delle piene in corso e in progressivo esaurimento. Non si escludono localizzati fenomeni di erosione e o di inondazione in condizioni di onda e di livello del mare inferiori ai livelli di allertamento.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017