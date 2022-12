Principio di incendio in un appartamento, intervengono i Vigili del Fuoco

MODENA – Un principio d’incendio in un appartamento si è verificato a Modena nel pomeriggio di oggi, sabato 10 dicembre. Intorno alle ore 14, infatti, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Cervino, a Modena. La squadra dei Vigili del Fuoco ha estinto le fiamme che fortunatamente erano limitate alla cappa e al pensile della cucina. Non si segnalano feriti.

