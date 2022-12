Raffica di furti in negozi e attività commerciali di Camposanto, Medolla e Bastiglia

CAMPOSANTO, MEDOLLA, BASTIGLIA – Attività commerciali e negozi della Bassa modenese ancora una volta nel mirino dei ladri. Gli ultimi episodi si sono verificati nella notte tra giovedì 22 e venerdì 23 dicembre a Camposanto. Come riporta la “Gazzetta di Modena”, ad essere presi di mira dai malviventi sono stati ben sei negozi del paese: la merceria, due bar, due saloni di parrucchieri e l’edicola. I colpi sono andati a segno nei due saloni di parrucchieri, dove i ladri sono riusciti ad entrare in un caso forzando la maniglia della porta e nell’altro forzando la maniglia di emergenza e hanno portato via diversi soldi in contanti tenuti in negozio come fondo cassa e anche alcuni prodotti. A vuoto, invece, i tentati furti ai danni della merceria, dei due bar e dell’edicola, dove i malviventi non sono riusciti ad entrare.

Risalgono a qualche tempo fa, invece, altri furti ai danni di attività commerciali a Medolla e a Bastiglia. A Medolla, dopo le tre attività svaligiate sulla via provinciale, i ladri hanno preso di mira il Vivaio Morselli, di via Statale ma anche il bar e la tabaccheria situati a pochi passi. Per quanto riguarda il vivaio, i ladri si sono ‘accaniti’ sul Garden. “Se ne sono accorti i titolari quando hanno aperto la mattina” spiegano dall’azienda. Pare che i malviventi abbiano portato via in particolare generi alimentari. Per quanto riguarda il tabaccaio, invece, i ladri hanno portato via il distributore di sigarette, situato all’esterno del locale.

A Bastiglia, invece, nel mirino dei ladri è finita la trattoria “Al Cantone”, che si trova sulla Canaletto Nord. Il proprietario alla mattina si è accorto che nel corso della notte ladri si sono introdotti nel locale (che ha anche il servizio di tabaccheria) e hanno portato via tutti i tabacchi esposti (la rastrelliera si presentava vuota) oltre che svariati “Gratta e Vinci”. Sparito anche il fondo cassa di 500 euro. I ladri sono entrati dal retro del locale; i titolari, che vivono al piano superiore la trattoria, non si sono accorti di nulla.

