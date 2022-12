Banca Popolare di San Felice a sostegno del cinema: nelle sale il nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo

Arriverà nelle sale cinematografiche a partire dal 22 dicembre, “Il grande giorno”, il nuovo film di Aldo Giovanni e Giacomo, che vede il ritorno sugli schermi italiani del popolare trio comico con una divertente commedia che rimanda, per atmosfere e richiami, alle loro principali pellicole cult. Oltre alla collaudata presenza del trio comico, il film vanta la regia di Massimo Venier ed è prodotto da Emanuela Rossi per Agidi Due, in collaborazione con Medusa Film.

La nuova commedia del popolare trio si svolge in una grande villa sul lago di Como destinata ad accogliere il matrimonio di Caterina ed Elio, i cui rispettivi padri sono Giacomo e Giovanni. Amici da una vita, i due genitori non badano a spese e organizzano una festa che durerà tre giorni. Giorni in cui avranno l’occasione di incontrare il nuovo compagno dell’ex moglie di Giovanni: Aldo. L’uomo scatenerà una serie di esilaranti incidenti che metteranno a dura prova la vecchia amicizia dei due, i loro matrimoni e altre certezze, obbligandoli così a fare i conti con la propria vita e con il coraggio che richiede la felicità.

A contribuire a portare nelle sale cinematografiche il nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo è anche l’esperienza della SANFELICE 1893 Banca Popolare nel mondo delle produzioni cinematografiche. Tale esperienza, utilizzando lo strumento della Tax Credit, nasce nel 2012 con il film “Benvenuti al nord” per poi proseguire nel 2013 con la co-produzione del film “Ci vuole un gran fisico”, con protagonista Angela Finocchiaro, nel 2014 il film con Aldo, Giovanni e Giacomo: “Il Ricco, il Povero e il Maggiordomo”, nel 2015 la produzione di Medusa “Vacanze ai Caraibi”, nel 2016 sempre con il trio comico, il film “Fuga da Reuma Park, nel 2017 viene co-prodotto il film di Roberta Torre “Riccardo va all’inferno” e nel 2020, appena prima del lockdown, è stato realizzato, di nuovo con il trio, il film “Odio l’Estate”.

Per la banca si tratta di una consolidata attività imprenditoriale alla quale è sempre stata affiancata un’importante azione di comunicazione e marketing territoriale. Partner di elezione della Banca in queste iniziative è sempre stata Agidi srl, storica realtà modenese creata da Paolo Guerra ed Emanuela Rossi.

Come riporta il direttore generale Vittorio Belloi: “a quasi tre anni dalla prematura scomparsa di Paolo, alla cui memoria è dedicato questo film, è per la banca un piacere continuare a sostenere Emanuela nella sua attività produttiva, anche nell’occasione di questa opera cinematografica, sia per il legame affettivo-professionale sia per un segnale di imprenditorialità femminile così legata al territorio modenese.”

