Senzatetto muore su una panchina del centro di Bologna

BOLOGNA – Un uomo di 75 anni, senzatetto, è stato trovato morto all’alba di oggi, martedì 20 dicembre, su una panchina del centro di Bologna. A riportarlo è l’Ansa. L’uomo, originario del Sud, risultava risiedere a Marzabotto, ma da tempo viveva come clochard a Bologna, dove frequentava alcune mense per persone in difficoltà. A notare il corpo, su una panchina del centro di Bologna, è stato un passante, che ha chiamato il 118. I sanitari hanno poi avvisato il 112. Sul corpo del 75enne non sono stati riscontrati segni di violenza e il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017