“Siamo tutte Masooumeh”: a Mirandola un flash mob contro le violenze in Iran

MIRANDOLA – “Siamo tutte Masooumeh”: un flash mob in ricordo di Masooumeh, ragazza di soli 14 anni morta nei giorni scorsi in Iran dopo essere stata arrestata e violentata per essersi tolta il velo in classe, è stato organizzato a Mirandola per giovedì 29 dicembre. Il flash mob si svolgerà a partire dalle ore 18.30 in piazza Costituente: insieme a Masooumeh, verranno ricordate le vittime morte per esecuzione per essersi opposte al regime di Teheran e, naturalmente, Masha Amini, la cui morte ha dato il via alle proteste tuttora in corso in Iran.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017