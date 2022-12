Soliera, mancato accordo sull’affitto degli ambulatori: tre medici si spostano a Sozzigalli

SOLIERA – A causa di un mancato accordo tra la proprietà dei locali fino ad ora utilizzati come ambulatorio e tre medici di medicina generale per il rinnovo del contratto di affitto dei locali di via Rimembranze a Soliera, i tre medici in questione si sposteranno momentaneamente in un ambulatorio nella frazione di Sozzigalli. E’ quanto rendono noto, attraverso una nota stampa, l’Amministrazione comunale di Soliera e l’Ausl di Modena

L’Amministrazione e l’Azienda USL di Modena esprimono rammarico per il mancato accordo tra la proprietà dei locali e i tre medici e spiegano che, temporaneamente, in attesa di una soluzione adeguata e definitiva, dal 3 gennaio 2023 i tre medici riceveranno i propri assistiti nell’ambulatorio di via Vespucci 4 nella frazione di Sozzigalli, secondo orari e modalità di accesso che saranno comunicati dagli stessi medici.

Nella nota stampa, Comune di Soliera e Ausl si dicono consapevoli che la situazione contingente potrebbe creare ulteriori disagi per i cittadini, in un momento di elevato turnover e di carenza di figure specializzate nell’ambito della medicina generale, e in particolare della medicina di gruppo che per anni ha assicurato un servizio di qualità agli assistiti. Nel contempo i medici stanno cercando attivamente nuovi ambienti idonei all’assistenza di base e il Comune sta facendo il possibile per accelerare le pratiche burocratiche.

Da parte loro, il Comune e l’Azienda sanitaria sono impegnati nel percorso verso la realizzazione della nuova Casa della Comunità in via Roma (con l’apertura del cantiere entro marzo e la chiusura del lavori prevista entro la fine del 2023) e di un poliambulatorio nella frazione di Limidi, strutture che potranno mettere a disposizione sedi adeguate sia ai medici di Medicina Generale che ai servizi sanitari e assistenziali.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017