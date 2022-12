Sorpreso a rubare all’interno di un’auto, arrestato 39enne

MODENA – Nel pomeriggio di mercoledì 14 dicembre, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino marocchino di 39 anni per il reato di furto aggravato su autovettura. Gli agenti impegnati nelle attività di controllo del territorio per il contrasto ai reati predatori sono intervenuti nei parcheggi della stazione ferroviaria di Modena, lato Porta Nord, a seguito di segnalazione di un furto su un’autovettura parcheggiata sulla strada.

La pattuglia giunta sul posto, grazie alle indicazioni fornite da alcuni cittadini, ha bloccato l’uomo che, dopo aver forzato la maniglia della portiera, aveva asportato da una Fiat Panda una borsa contenente un kit di gonfiaggio gomme, chiavi di smontaggio, torcia e alcuni libri.

Il 39enne risulta già essere stato condannato per i reati di rapina, furto aggravato, furto con strappo e per reati sugli stupefacenti nonché numerose denunce per resistenza e a pubblico ufficiale. Irregolare sul territorio nazionale, è stato anche denunciato per inosservanza delle norme sugli stranieri e la sua posizione è stata posta al vaglio dell’Ufficio Immigrazione per l’espulsione dal territorio nazionale.

