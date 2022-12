“Tik Tak 2023”, a Finale Emilia il cenone di Capodanno è al Kitsch

FINALE EMILIA – La terza edizione del Capodanno più chiacchierato della Bassa modenese è in arrivo e lo fa in grande stile: sabato 31 dicembre, infatti, il cenone di Capodanno è in programma al Kitsch (ex Nuova Luce) di Finale Emilia (via per Camposanto, 15). In programma, cena animata e dopocena fatto di musica, canzoni e ballo fino al mattino.

“Apprezzamento per l’iniziativa, che si inserisce nel progetto di animazione delle festività natalizie e di fine anno” viene espresso dal sindaco di Finale Emilia, Claudio Poletti. Di seguito, il programma della serata (la prenotazione è obbligatoria):

Ore 20.30: Aperitivo di benvenuto

Ore 21.00: Inizio cena

Ore 24.00: 3, 2, 1, Benvenuto 2023

Si balla e si canta fino al mattino

La cena sarà animata dai DJ Luca Pisani from Tremenda/Pepperoni & Angelo Erre, con musica italiana & remember 70, 80, 90. Dopo cena musica 360°: Reggeaton, House commerciale, Hip-Hop. Sarà possibile rivivere insieme la musica del 2022 e di tutto l’ultimo ventennio 2000/2020

MENU’ VEGLIONE

Aperitivo di benvenuto

Rosette con Prosciutto Cotto e Crema di Formaggi

Gran risotto Carnaroli mantecato con Salsiccia Luganega e Radicchio Trevigiano IGP

Cotechino & Purè come da tradizione

Scaloppina di maiale all’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena con le sue patate

Tiramisù al Cucchiao

Caffè

Brindisi di mezzanotte (1 spumante ogni 6 persone)

(I prezzi includono: acqua, 1 bottiglia di vino ogni 2 persone, 1 spumante ogni 6 persone, festa dopo cena)

INFO & PRENOTAZIONI:

349 7247626 (Alle Luppi)

MODALITÀ DI ACCESSO

– Ingresso con cena: 65€

– Ingresso dopo cena: 15€ [con consumazione inclusa]

