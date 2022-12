Il Tour de France 2024 partirà dall’Italia: tre tappe in Emilia-Romagna

Il Tour de France 2024 partirà per la prima volta nella storia della Grand Boucle dall’Italia, dove si svolgeranno le prime tre tappe, che vedranno toccato anche il territorio dell’Emilia-Romagna: Firenze-Rimini, Cesenatico-Bologna, Piacenza-Torino. La presentazione ufficiale si è svolta a Palazzo Vecchio, a Firenze, con il sindaco Nardella, il presidente della Regione Emilia-Romagna Bonaccini e il direttore del Tour de France, Christian Prudhomme.

Il Tour de France non è mai partito dall’Italia in 120 anni, ed era una specie di anomalia, di incongruenza”, ha detto Prudhomme, come riporta l’Ansa. Il direttore della Grande Boucle ha sottolineato che “l’Italia è un grande Paese di ciclismo, un Paese appassionato, un Paese magnifico, un Paese che ci offrirà la bellezza dei propri paesaggi”. Secondo Prudhomme “ci sarà un terreno sportivo interessante per i campioni: per noi è molto importante avere i campioni del Tour de France spalla a spalla fin dai primi giorni, dalle prime ore. Con il percorso da Firenze a Rimini, e poi da Cesenatico a Bologna, è una certezza che ci saranno dei campioni. Poi andremo dall’Emilia-Romagna in Piemonte, fino a Torino, dove ci sarà sicuramente una volata. Tutti i tipi di corridori sono interessati a questa prima grande partenza nella storia del Tour de France in Italia”.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017