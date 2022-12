Trovati in possesso di hashish, tre giovani denunciati per spaccio

Nei giorni immediatamente successivi alle festività Natalizie, sono proseguiti i controlli dei Carabinieri per contrastare la diffusione delle sostanze stupefacenti, secondo la pianificazione disposta dal Comando Provinciale di Modena.

Nella serata di martedì 27 dicembre, la Tenenza Carabinieri di Castelfranco Emilia ha deferito tre giovani in stato di libertà, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, perché trovati in possesso di complessivi 71 grammi di “hashish”.

Inoltre, i controlli eseguiti nella stessa serata a Formigine, da personale della locale Stazione, hanno permesso di segnalare alla Prefettura due giovani quali consumatori di sostanze stupefacenti.

Analoga segnalazione è stata effettuata nello stesso giorno a Vignola, da personale di quella Tenenza, a carico di un 19 enne, trovato in possesso di una sostanza stupefacente per uso personale. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, in tutti i comuni della provincia.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017