Trovato in possesso di hashish, 27enne arrestato per spaccio

MODENA – Proseguono i controlli dei Carabinieri nelle zone della città di Modena più soggette a fenomeni di spaccio di sostanze stupefacenti e reati connessi. Nella serata di martedì 20 dicembre, nel corso di un servizio espletato nella zona della stazione delle Corriere, parco Novisad e aree pubbliche limitrofe, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena hanno notato un giovane sospetto, a piedi, fermo in piazzale Molza.

Nel corso del controllo, il 27enne è stato trovato in possesso di oltre 24 grammi di hashish, già ripartito in dosi, e 110 euro in contanti. L’uomo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e la mattina successiva è stato condotto davanti al giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.

