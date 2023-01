A Carpi si cercano sponsor per la manutenzione delle aree verdi nelle rotatorie

CARPI – Il Comune di Carpi cerca sponsor per la manutenzione del verde nelle rotatorie e nelle aiuole stradali presenti sul territorio comunale: gli operatori economici interessati possono “adottare” la rotatoria, per reclamizzare la propria attività curando in cambio pratino ed eventuale vegetazione. A giorni – spiega il Comune in una nota stampa – sarà pubblicato il bando: occorre presentare al Comune un progetto pluriennale, con un’offerta economica che parta dal valore minimo di “canone gestionale forfetario” stabilito per ogni singola rotatoria.

I progetti saranno vagliati in Comune dall’Ufficio viabilità e dal Settore verde, il quale poi terrà controllata nel tempo la corretta manutenzione: saranno assegnate in primo luogo le rotatorie ora “orfane”, poi le altre mano a mano che scadranno i contratti in essere, stipulati negli anni scorsi. Nel complesso gli spazi sono una trentina, fra rotatorie e altre aree verdi stradali (aiuole spartitraffico ecc.): la durata dei contratti andrà da un minimo di cinque a un massimo di dieci anni. Fra le novità, è stato aggiornato l’elenco estendendo la scelta anche a rotatorie strade di proprietà della Provincia o dell’ANAS.

Commenta Andrea Artioli, assessore al Patrimonio Verde: «Ritengo estremamente importante ogni forma partecipativa di privati per la tutela e la manutenzione del bene comune, aumentando così come il senso d’appartenenza di ognuno di noi verso il nostro territorio”.

L’avviso pubblico, che conterrà tutte le informazioni e i riferimenti per partecipare, durerà un mese dalla data di pubblicazione sull’Albo pretorio.

