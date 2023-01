Auto si ribalta dopo un incidente: morto 62enne

PIEVEPELAGO – Ancora una vittima della strada nel modenese. Dopo il violento schianto sulla Nuova Estense, nel territorio di Serramazzoni, che nel pomeriggio di ieri, venerdì 13 gennaio, ha causato un morto e quattro feriti, un altro incidente dalle tragiche conseguenze si è verificato poco dopo la mezzanotte a Pievepelago, in via Isola Santa. Un’auto si è cappottata in seguito ad un incidente stradale: per il conducente, un uomo di 62 anni, non c’è stato nulla da fare, nonostante l’intervento dei sanitari del 118 e dei Vigili del Fuoco, che lo hanno estratto dall’abitacolo. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017