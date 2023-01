Basket, da Massa Finalese all’esordio con la Fortitudo Bologna: il percorso di Alex Mingotti

FINALE EMILIA – Alex Mingotti, talento del basket classe 2004, è partito dal palazzetto di viale della Rinascita, a Finale Emilia, indossando la maglia della Royal Basket, per arrivare a quello dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, dove ha esordito, lo scorso anno con la canotta della Fortitudo Bologna, nel corso della stagione 2021-22, nel campionato di Serie A di pallacanestro. Annata sfortunata per la formazione bolognese, successivamente retrocessa in Serie A2, ma emozione unica, quella dell’esordio, per il giovane finalese.

Percorso velocissimo, ma anche duro, intenso e, appunto, emozionante, per il ragazzo di Massa Finalese, figlio di un ex calciatore e una ex pallavolista. In casa sua, dunque, lo sport scorre nelle vene, anche se Alex ha scelto di differenziarsi da quelli praticati dai suoi genitori. Oggi Alex Mingotti gioca prevalentemente con la Fortitudo 103 Academy (il settore giovanile della squadra bolognese) nell’Under 19 Eccellenza (il massimo campionato giovanile), ma continua anche ad allenarsi con i “grandi” della squadra bolognese. Con il suo metro e 95 di altezza, ma soprattutto la sua serietà e la sua professionalità, nonostante la giovane età, il suo futuro pare essere luminoso anche al di fuori del basket giovanile.

“Fa sempre piacere – commenta l’assessora allo Sport Anna Baldini – quando un giovane del nostro Comune riesce a emergere nello sport. Alex è un ragazzo di sicuro talento, ma ha anche dalla sua una gran forza d’animo, una famiglia che lo supporta e uno spirito professionale che sono certa gli consentiranno di ottenere grandi risultati”.

