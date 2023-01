Famiglia intossicata dal monossido a Carpi: bambino di 11 anni ricoverato

CARPI – Attimi di paura nella serata di lunedì 2 gennaio in una palazzina di via Marx, a Carpi. Una famiglia residente in un appartamento della palazzina, infatti, è stata vittima di un’intossicazione da monossido di carbonio. Ad accorgersi che qualcosa non andava, si legge su Modenaindiretta, una dei tre giovani presenti nell’appartamento: cinque in totale le persone ricoverate all’ospedale Ramazzini di Carpi. Tutte dimesse dopo poco tempo, tranne un bambino di 11 anni, tenuto sotto osservazione per motivi precauzionali, ma che non sarebbe in gravi condizioni. A causare la fuga di gas che ha innescato l’intossicazione da monossido nella famiglia residente nell’appartamento, pare sia stato il malfunzionamento della caldaia che si trova in cucina.

