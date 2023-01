“Il bisogno di credere”, in vista del Darwin Day conferenza organizzata dall’Unione Atei e Agnostici Razionalisti

MODENA – Giovedì 12 gennaio, alle ore 21, è in programma il primo appuntamento del 2023 organizzato dal circolo modenese dell’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, associazione di promozione sociale che dal 1987 rappresenta le ragioni dei cittadini atei e agnostici e difende la laicità dello Stato.

Appuntamento in Sala Redecocca (piazzale Redecocca 1, Modena) per la conferenza “Il bisogno di credere. Un’analisi delle credenze religiose alla luce della teoria darwiniana dell’evoluzione” tenuta dal dr. Carlo Sarnelli, recentemente premiato da UAAR per la sua tesi di laurea triennale nella categoria Discipline Umanistiche (https://www.uaar.it/uaar/premio-laurea-uaar/).

Con il patrocinio del Comune di Modena, sarà il primo dei due eventi da noi organizzati per celebrare il Darwin Day, ricorrenza che ogni anno intorno al mese di febbraio vede numerosi appuntamenti legati alla promozione della cultura scientifica in Italia e nel mondo. L’evento è a ingresso libero, aperto a tutti e non richiede prenotazione.

