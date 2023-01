Infiltrazioni ‘ndrangheta nella ricostruzione post-sisma: imprenditore di Mirandola tra gli arrestati

MIRANDOLA – C’è anche un imprenditore di Mirandola tra le dieci persone arrestate nella giornata di ieri, martedì 10 gennaio, nel corso dell’operazione dei Carabinieri di Mantova seguita ad un’indagine su infiltrazioni della ‘ndrangheta nella ricostruzione post-terremoto del 2012, che ha riguardato anche l’Emilia-Romagna.

In particolare, si legge sulla stampa locale, l’imprenditore mirandolese, titolare di un consorzio edile, è accusato di aver beneficiato dei favori di un architetto, emissario della ‘ndrangheta, per ottenere agevolazioni in merito ad un cantiere riguardante la ricostruzione post-sisma nel mantovano. Per ottenere tali agevolazioni l’imprenditore di Mirandola è accusato di aver pagato una tangente da 25mila euro. A fronte della tangente pagata, l’imprenditore mirandolese avrebbe poi guadagnato 200mila euro.

Il sistema, messo in atto anche da altri indagati secondo gli inquirenti, consisteva nel corrispondere all’emissario della ‘ndrangheta una percentuale del contributo ricevuto dallo stato per la ricostruzione, ottenendo in cambio la trattazione della propria pratica in anticipo rispetto al normale ordine cronologico e un aumento del contributo pubblico a fondo perduto (nel caso dell’imprenditore di Mirandola, questo aumento è stato appunto di circa 200mila euro).

Le dieci persone arrestate ieri dai Carabinieri (cinque sono in carcere e cinque agli arresti domiciliari) sono indagate, a vario titolo, per corruzione, concussione, abuso d’ufficio, corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, intestazione fittizia di società.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017