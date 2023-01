L’arte della stampa spiegata ai bambini: il 6 gennaio a Modena un laboratorio gratuito

MODENA – Quanti modi esistono per stampare un’immagine? Moltissimi, alcuni pressochè sconosciuti. Sicuramente in pochi hanno sentito parlare di “collografia”: si riproduce un’immagine utilizzando materiali differenti per ottenere una matrice da inchiostrare e stampare; l’effetto finale è dato dall’impronta che ogni diversa superficie lascerà sul foglio.

A Modena ai bambini viene data la possibilità di trasformarsi in collografi per un pomeriggio, conoscere l’arte della grafica e sperimentare alcune tecniche di stampa, grazie a una serie di laboratori ideati apposta per loro partendo dai contenuti della mostra (a ingresso gratuito) “La collezione rivelata. Carte e libri d’artista dal Laboratorio d’Arte Grafica di Modena”, fino al 19 marzo, nella duplice sede del Complesso San Paolo e della Biblioteca Poletti: si tratta di un’esposizione dedicata al libro d’artista e alle stampe d’arte, in occasione dei 150 anni della Poletti. Il libro d’artista è un’espressione artistica che si afferma nella seconda metà del XX secolo, un manufatto realizzato in tiratura molto limitata, strumento di espressione scelto da numerosi autori del secolo scorso.

Venerdì 6 gennaio presso il Complesso San Paolo (Salade Leccio) è previsto un doppio appuntamento per i bambini, alle 15.30 e alle 17, con il laboratorio “Collografi si diventa”: armati di carte, cartoncini, stoffe, spugne, fili, nastri, foglie e rametti i più piccoli potranno realizzare una matrice da stampare utilizzando un vero torchio. I laboratori (consigliati dai 4 ai 7 anni) sono gratuiti, su prenotazione fino a esaurimento posti (prenotazioni al numero 059.2033125).

La mostra “La collezione rivelata. Carte e libri d’artista dal Laboratorio d’Arte Grafica di Modena” è un percorso, attraverso le carte a stampa realizzate dal Laboratorio, che propone alcune delle opere più significative “nascoste” tra le cassettiere dell’archivio. Il Laboratorio d’Arte Grafica di Modena ha prodotto in 43 anni quasi 2000 stampe originali, coinvolgendo artisti di diverse generazioni, operanti dalla metà del Novecento ad oggi, da Enzo Trevisi a Zofia Zaccaria, da Roberto Barni a Zhang Hong Mei, costituendo un archivio eterogeneo di stampe originali e libri d’artista, formato da opere create da autori di fama internazionale, accanto a semplici appassionati di arte incisoria. Questa retrospettiva espone 194 opere di 78 artisti di estrazione diversa: da Mimmo Paladino a Joe Tilson, da Carla Accardi a Mimmo Germanà, da Pablo Echaurren a Franco Guerzoni, da Enrico Della Torre, fino a Franco Vaccari, Ferdinando Scianna e Sandro Martini, solo per citarne alcuni. L’esposizione prosegue fino al 19 marzo 2023 a Modena, nella duplice sede del Complesso San Paolo e della Biblioteca Poletti.

La mostra, curata da Roberto Gatti e Francesca Mora, è a ingresso gratuito ed è stata realizzata dal Servizio Biblioteche e Archivio Storico del Comune di Modena anche grazie a un contributo della Regione Emilia-Romagna.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017