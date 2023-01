Soliera, l’azienda AT Motors entra a far parte della nuova holding HPE Group

SOLIERA – Con la chiusura dell’anno e con il closing delle procedure, HPE, azienda di ingegneria con sede a Modena, fondata nel 1998 da Piero Ferrari, dà vita ad una nuova Holding: HPE Group. Quattro le aziende che compongono il nuovo gruppo industriale: oltre ad HPE e Coxa, già acquisita nel 2010, si aggiungono alla compagine Pure Power Control (P2C), azienda fondata nel 2008 con headquarter a Pisa e sede operativa a Modena, attiva nel campo della progettazione di sistemi di controllo, e AT Motors, azienda fondata nel 1983, con sede a Soliera (MO), specializzata nella produzione di motori elettrici. Queste le nuove imprese entrate a far parte Gruppo, realtà robuste e con una consolidata esperienza in settori simili e complementari a quelli di HPE, primi su tutti automotive e motorsport ma con importanti collaborazioni anche nei settori dell’industria e della difesa.

Le operazioni attraverso cui HPE ha arricchito le già consolidate attività di progettazione, prototipazione e produzione di componenti e sistemi, con nuove competenze nell’ambito dell’elettrificazione e del digitale, le hanno anche consentito di aggiungere al proprio organico oltre 50 dipendenti di cui 35 ingegneri e di arricchire il proprio know-how con nuovi profili e nuove professionalità.

“Entrare a far parte di questo Gruppo è per noi motivo di orgoglio e soddisfazione”, commenta Andrea Balluchi, presidente e amministratore di P2C. “Questa operazione ci consente di sviluppare nuove sinergie tecnologiche e di rafforzare la proposta delle nostre soluzioni per l’industria automobilistica, in modo particolare in riferimento al processo di innovazione in corso per una mobilità sostenibile”.

Soddisfatto per l’esito delle operazioni anche Alessandro Testi, titolare di AT Motors: “L’ingresso in questa nuova realtà offre una grande opportunità di consolidamento e crescita del nostro business. Le nostre competenze e capacità pregresse, unite alla forza commerciale di HPE Group e alla sua spinta innovativa aprono le porte a nuovi prodotti e nuove progettualità in cui l’attività di sviluppo di motori elettrici giocherà un ruolo fondamentale”.