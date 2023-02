Anpi, il 24 febbraio iniziative per la pace a un anno dall’inizio della guerra in Ucraina

MODENA – In vista delle numerose iniziative di solidarietà verso il popolo ucraino e per la pace che si svolgeranno in provincia di Modena, l’ANPI invita il 24 febbraio dalle ore 19 gli iscritti ad accendere una candela davanti a una finestra della propria casa, a fotografarla e a condividerla sui propri canali social con l’hashtag #unannodiguerraètroppo, un gesto di testimonianza e di vicinanza a tutti coloro che soffrono a causa dell’odio e della violenza delle guerre. Sul sito dell’ANPI Provinciale è possibile visionare la pagina dedicata alle iniziative nella provincia di Modena del 24 Febbraio. Di seguito, la nota stampa diffusa dal presidente provinciale di ANPI Modena, Vanni Bulgarelli:

“Una lettera aperta a tutti gli iscritti quella del presidente nazionale dell’ANPI Gianfranco Pagliarulo, per rinnovare l’impegno dell’ANPI per una pace giusta e per interrompere la spirale devastante dei conflitti che attraversano interi paesi e continenti, a partire da quello scatenato dall’aggressione della Russia all’Ucraina. In particolare il presidente nazionale ribadisce che “l’ANPI propone che il governo italiano e l’Unione Europea avanzino finalmente una seria proposta di avvio di negoziati, cosa mai avvenuta fino ad oggi, per trovare un realistico punto di incontro fra le parti e comunque per frenare la frenetica escalation in corso; propone una Conferenza internazionale per concordare la sicurezza di tutti i Paesi coinvolti; propone che si avvii la smilitarizzazione dei confini fra la Russia e gli altri Paesi europei con l’obiettivo di una progressiva diminuzione di tutti gli armamenti nucleari; propone, in sostanza, di ricostruire un clima di coesistenza pacifica e di collaborazione fra gli Stati e i popoli in Europa e nel mondo”.

Il prossimo 24 febbraio e nei giorni successivi, a un anno dall’invasione dell’Ucraina, l’ANPI è mobilitata anche a Modena nella partecipazione e promozione di tutte le iniziative utili a sostegno di una prospettiva di pace. “Cercheremo sempre la più larga unità con tutti coloro che, pur con opinioni diverse sulle responsabilità di questa guerra, sull’invio o meno di armi, sull’erogazione o meno di sanzioni, condividano il nostro allarme attuale: fermiamo la guerra.” Così il presidente nazionale chiama l’Associazione a proseguire l’impegno.

E’ questa la posizione che il Comitato Provinciale ANPI di Modena ha tenuto dall’inizio di questo ennesimo insensato conflitto, indispensabile per costruire la più ampia unità di tutte le persone che si battono per una pace giusta e duratura. La pace è la vittoria di cui abbiamo bisogno!

Vanni Bulgarelli

presidente provinciale ANPI Modena ETS”