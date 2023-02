Calcio, Sassuolo: dopo il 5-2 al Milan, i neroverdi chiudono il mercato invernale con due acquisti

di Simone Guandalini – Termina con un’intensa giornata finale il calciomercato invernale del Sassuolo, rinvigorito dal largo e inaspettato successo esterno sul campo del Milan (5-2) dell’ultimo turno, che ha riportato in casa neroverde una vittoria che mancava dallo scorso 24 ottobre. Due le operazioni in entrata e due quelle in uscita effettuate ieri, 31 gennaio, che si uniscono alla cessione di Ayhan al Galatasaray già diventata ufficiale il giorno prima.

In entrata, arrivano in neroverde il centrocampista Bajrami, classe ’99, dall’Empoli, che vestirà la maglia numero 20, e l’esterno classe ’99 Zortea, in prestito con diritto di riscatto dall’Atalanta, che ha scelto il numero 21. In uscita, invece, salutano la squadra di mister Dionisi Traorè, ceduto agli inglesi del Bournemouth, e Kyriakopoulos, passato al Bologna.

Sul fronte campo, dopo l’importante vittoria contro il Milan, i neroverdi sono attesi da un altro match tutt’altro che semplice: affronteranno, infatti, al Mapei Stadium, un’Atalanta reduce da tre vittorie nelle ultime quattro gare di campionato, anche se eliminata dall’Inter in Coppa Italia, e quarta in classifica.

