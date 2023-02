Carpi, patente scaduta e mezzo non revisionato: multa di 8mila euro per un automobilista

CARPI – Durante normali servizi su strada, agenti della Polizia Locale di Carpi hanno controllato un automobilista risultato avere la patente di guida scaduta, il veicolo non revisionato e sottoposto a ben due “fermi”: uno amministrativo per la mancata revisione, e un altro di natura fiscale, perché il proprietario non aveva pagato cartelle esattoriali. Per l’uomo, un sessantenne residente in provincia di Modena, sono scattate sanzioni per più di ottomila euro, oltre che il sequestro del veicolo per la successiva alienazione, e alla revoca della patente per la guida con veicolo sottoposto a fermo.

