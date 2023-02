Concordia in lutto per la scomparsa di Paolo Pozzetti

“Ti voglio ricordare così, caro Paolo, nella grande gioia di quel giorno, quando abbiamo inaugurato “La Bella Sfilza”. Il tuo sogno diventato realtà. Quanti incontri, quanti progetti, quanti sforzi per far diventare quella idea una concretezza, un luogo di lavoro per i ragazzi, un luogo di incontro per Concordia. Continuerò a fare la mia parte per sostenere quel progetto, per te, per i ragazzi, per tutte le famiglie. Ci mancherai”.