Finale Emilia, si ribalta con l’auto in via per Camposanto: illesa 25enne

FINALE EMILIA – Attimi di paura nella mattinata di ieri, giovedì 23 febbraio, in via per Camposanto, a Finale Emilia, quando, intorno alle ore 11, un’auto con a bordo una ragazza di 25 anni è finita fuori strada e si è cappottata. A causa della dinamica dell’incidente, che pare non abbia visto coinvolte altre vetture e le cui cause sono ancora da stabilire, si è temuto per le condizioni della ragazza, che negli istanti successivi al cappottamento dell’auto non riusciva ad uscire dalla vettura. Sul posto, oltre all’ambulanza e ai Vigili del Fuoco di San Felice, era arrivato anche l’elisoccorso, ma fortunatamente non ce n’è stato bisogno, in quanto la ragazza, praticamente illesa, se si eccettuano alcune lievi contusioni, è riuscita ad uscire dal veicolo dopo che i Vigili del Fuoco hanno rimosso il parabrezza e sono riusciti a slacciare la cintura di sicurezza, che, insieme all’airbag, ha probabilmente evitato conseguenze più serie per la giovane.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017