Hockey in line Serie C, Scomed Bomporto contro Ferrara

BOMPORTO – Sarà contro il Ferrara hockey che gli Scomed Bomporto dovranno vedersela sabato 25 febbraio in casa. Ormai giunti al quinto incontro stagionale di questo campionato Italiano di Serie C, la situazione vede il Verona in testa alla classifica, con i bomportesi al quarto posto nel girone dietro anche a Riccione e Ferrara. In questo quadro, una vittoria degli Scomed significherebbe raggiungere almeno il terzo posto.

Programma partita (pista di via Verdi 12, Bomporto)

ORE 19.00 SCOMED BOMPORTO -H.C. FERRARA

La formazione Scomed Bomporto serie C : DEL VILLANO-MASTRIA-ABDELMOTTI-SALA-BELLOTTO-MIRANI-BARTOLAI-GANZERLI-COLAZZO-ZANELLA-GIANNATEMPO-BERGAMINI-IDRIZOSKI A.-IDRIZOSKI R.-CORAZZARI-ORRU’- ALL-SALA- DIR. GUAGLIUMI

Nella Foto : La formazione Scomed Bomporto Serie C

