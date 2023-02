Il Comune di Modena cerca ingegneri e architetti da assumere

MODENA – AAA cercansi ingegneri e architetti da assumere a tempo indeterminato. L’Amministrazione comunale di Modena ricorda che rimangono pochi giorni per la presentazione delle domande di partecipazione al bando da Istruttore tecnico direttivo, le cui iscrizioni si chiuderanno alle ore 13 di lunedì 13 febbraio.

Il bando si inserisce in un quadro in cui anche il Comune di Modena, come più in generale tutte le Amministrazioni pubbliche in questo momento, si trova in difficoltà nel reperire professionalità nel settore tecnico, anche per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). In città, all’urgenza di personale competente in grado di sviluppare progettualità legate ai fondi Pnrr si aggiunge la necessità di figure in grado di occuparsi della progettazione di strumentazioni urbanistiche, per consentire di proseguire nel percorso di approvazione del nuovo Piano urbanistico generale, che definirà lo sviluppo della città nei prossimi 30 anni.

Infine, come in diverse altre Amministrazioni, il Comune di Modena ha necessità di potenziare i propri uffici tecnici per rispondere anche all’aumento esponenziale di pratiche edilizie private legate agli incentivi nazionali per la riqualificazione energetica e sismica degli edifici e, più in generale, alle tante iniziative private che sono in via di attivazione.

Con il concorso, quindi, si punta all’assunzione a tempo indeterminato di otto figure che saranno assunte con categoria economica D1 e verranno inserite nei settori tecnici dell’Amministrazione comunale (Pianificazione, Lavori pubblici e Ambiente). I requisiti richiesti per la partecipazione e tutte le informazioni necessarie per completare l’iscrizione sono disponibili alla pagina https://www.comune.modena.it/ documenti-e-dati/bandi-e- avvisi/bandi-di-concorso/ bandi-e-avvisi-di-selezione/ istruttore-direttivo-tecnico- cat-d.

Le figure inserite dovranno essere in grado di occuparsi della direzione e del controllo delle fasi progettuali ed esecutive degli interventi, di svolgere attività di istruttoria e coordinamento rispetto a interventi pubblici e privati, di occuparsi di progettazione di strumentazioni urbanistiche generali e attuative, oltre a piani settoriali, e di coordinare le risorse economiche e di personale assegnati.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017