Mirandola, dopo il controllo dei Carabinieri evade dagli arresti domiciliari: arrestato

MIRANDOLA – Nella giornata di ieri, giovedì 16 febbraio, i Carabinieri del Comando Provinciale di Modena, attraverso le pattuglie delle Compagnie e Stazioni dipendenti, hanno eseguito una serie di controlli alle persone gravate da provvedimenti restrittivi domiciliari. Nella serata, i Carabinieri della Stazione di Mirandola hanno proceduto all’arresto di un 52enne per il reato di evasione. L’uomo, infatti, già sottoposto agli arresti domiciliari dal novembre scorso per atti persecutori, subito dopo il controllo domiciliare dei Carabinieri si è allontanato dall’abitazione con la propria auto, pensando di non rischiare altri controlli. I militari lo hanno invece sorpreso e bloccato a qualche centinaio di metri dall’abitazione.

