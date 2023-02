Mirandola, due furti nelle aziende di padre e figlio a San Giacomo Roncole

MIRANDOLA – Due furti ai danni di due aziende gestite da padre e figlio nella zona industriale mirandolese, a San Giacomo Roncole. E’ quanto accaduto – riporta “Il Resto del Carlino” – nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 febbraio e in quella successiva: i ladri sono riusciti ad impadronirsi di un bottino dal valore stimato in oltre 200mila euro, sommando il valore dell’attrezzatura trafugata e il denaro in contanti rubato dalle casseforti delle aziende. Le due ditte in questione si occupano di posa e messa in opera di fibra ottica con tecnologie innovative (in particolar modo trivellazioni controllate) in tutta Italia. Le razzie sarebbero state riprese dalle telecamere di sicurezza delle aziende: ora i Carabinieri sono al lavoro per rintracciare i responsabili del doppio furto.

