Mirandola, inaugurato il micronido “L’Arca di Noè”

MIRANDOLA – Nella mattina di oggi, sabato 11 febbraio si è tenuta l’inaugurazione del micronido mirandolese “L’Arca di Noè”. Situato nello stesso edificio delle scuole “Don Adani”, il micronido possiede due aree gioco – ricche di vari strumenti utili alla didattica ed alla ricreazione – e un ampio giardino esterno nel quale poter effettuare, tempo permettendo, il maggior numero di attività, in special modo nei periodi primaverili e basso autunnali.

“Si completa così – si legge nella nota stampa diffusa dall’Amministrazione comunale mirandolese – una prima fase di ampliamento di offerta rivolta all’infanzia, che ha consentito la creazione di ben 37 posti nido e 10 primavera. La proficua collaborazione tra pubblico e privato ha consentito quindi di ampliare del 23% la percentuale di ricettività per bambini 0-3 anni a Mirandola (da 160 a 207), superando quel 33% previsto dai parametri stabiliti dalla Comunità Europea. Un valore aggiunto per la capacità attrattiva del territorio, con un’offerta rivolta sia ai mirandolesi che ai lavoratori che abbiano raggiunto il nostro territorio per ragioni di lavoro. Istruzione ed infanzia – prosegue l’Amministrazione comunale – si confermano due fiori all’occhiello per il Comune di Mirandola”.

“Non nascondo l’emozione di poter inaugurare personalmente questi spazi, che ampliamo l’offerta educativa della Scuola Don Adani, in cui io stessa ho frequentata la materna e di cui conservo ancora bellissimi ricordi – ha aperto il suo intervento la vicesindaca Letizia Budri – Ringrazio a nome di tutta l’Amministrazione il presidente Maurizio Cavicchioli, in rappresentanza di tutto il cda, e tutto il suo staff che, con entusiasmo, si sono messi a disposizione per riorganizzare la struttura, ospitando questo nuovo micronido. Un risultato importante ottenuto in un momento storico – post pandemico – nel quale non era affatto scontato imbarcarsi in una nuova avventura, così importante ma anche così impegnativa. L’inaugurazione di oggi è il frutto di un lavoro sinergico i cui frutti saranno a disposizione dell’intera comunità e, in particolare, delle famiglie mirandolesi.

“Si conclude con queste due inaugurazioni una prima fase di lavoro intenso – commenta l’assessora Marchi – preludio di un ulteriore potenziamento del servizio. Devo ringraziare i tecnici del Comune, i gestori e gli imprenditori che hanno scelto di agevolare con il loro contributo il completamento dei due nidi: una dimostrazione positiva di come un lavoro di squadra, possa portare a risultati soddisfacenti in tempi relativamente contenuti”.