Mirandola, rimosse tre auto in via Pico e in piazza Marconi

MIRANDOLA – Tre auto sono state rimosse nella mattinata di oggi, sabato 18 febbraio, a Mirandola, perchè parcheggiate in zona mercato. A renderlo noto è la Polizia Locale di Mirandola, che informa che due delle auto erano parcheggiate in via Pico e una in piazza Marconi. I proprietari delle vetture rimosse possono recarsi presso il Comando della Polizia Locale di Mirandola per gli adempimenti legati alla restituzione delle auto.

