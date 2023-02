Mirandola, sabato 11 febbraio inaugurazione del nido “Arca di Noè”

MIRANDOLA – Mirandola può contare su un nuovo servizio educativo, il nido Arca di Noè, realizzato all’interno della scuola dell’infanzia paritaria Don Riccardo Adani di viale Libertà, 2. Il nido, già in funzione dal mese di gennaio, ospita 26 bambini, 13 in regime privato e 13 in convenzione con il Comune di Mirandola.

“Con la realizzazione del nido – spiega la scuola dell’infanzia paritaria Don Adani – si è voluta dare risposta alle necessità delle famiglie rimaste escluse dalle graduatorie comunali e, in concerto con la amministrazione pubblica, con un dialogo aperto con l’assessore all’istruzione Marina Marchi e con il vicesindaco Letizia Budri, insieme agli uffici istruzione siamo arrivati, in meno di un anno, all’apertura”.

Il nido è stato realizzato in un’ala della scuola che, in precedenza, ospitava il refettorio, da tempo non più utilizzato e, con un progetto curato dall’architetto Marco Zini, è stato possibile riconvertire lo spazio rendendolo adatto a un’utenza dai 9 mesi ai 3 anni. Un bagno completamente nuovo, spazi pensati per il gioco simbolico, lettini bassi per il riposo pomeridiano, tavoli esagonali dove ogni bambino trova posto per il pasto sono solo alcuni elementi che caratterizzano lo spazio. Il progetto educativo, supervisionato dalla coordinatrice pedagogica e messo in atto dalle educatrici, verrà presentato alle famiglie dei bambini che frequentano il servizio nel corso di una riunione a metà febbraio.

L’11 febbraio, invece, alle ore 11.00, si terrà l’inaugurazione alla presenza delle autorità, dei benefattori che hanno aiutato, economicamente, la scuola a realizzare il progetto, del parroco e di una rappresentanza della FISM. Ad allietare l’evento la banda Rulli Frulli.

Alcune immagini del nido:

