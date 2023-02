Provincia, prima seduta del Consiglio per il presidente Braglia: “Coinvolgere i comuni”

«Nell’assumere l’incarico di presidente della Provincia di Modena, intendo affidare, già dalle prossime settimane, deleghe tematiche ai consiglieri provinciali, coi quali avvierò un percorso condiviso di confronto e dialogo per rispondere al meglio ai bisogni del territorio. Credo fermamente nel valore della cooperazione e ai tanti amministratori locali incontrati nei mesi scorsi voglio dire che la Provincia è e sarà al loro fianco, come supporto attivo e concreto nello sviluppo delle comunità».

E’ quanto dichiarato dal presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia nel corso della prima seduta del consiglio provinciale di mercoledì 8 febbraio, in cui Braglia ha presentato le linee programmatiche del suo mandato.

In particolare il presidente Braglia ha sottolineato che «la Provincia di Modena è la casa dei Comuni, in cui ciascun amministratore deve sentirsi parte attiva di tutti quei processi di analisi e condivisione delle problematiche territoriali, perché solo in questo modo si può crescere tutti insieme. Istituirò – ha proseguito Braglia – dei tavoli permanenti di confronto con i sindaci e le forze sociali, sia territoriali che tematici, per fare rete e includere tutti nei processi decisionali, anche attraverso l’affidamento di deleghe specifiche ai consiglieri, così da poter approfondire i tanti temi su cui la Provincia lavora, dalle infrastrutture all’edilizia scolastica, alle pari opportunità, alla pianificazione e alla polizia provinciale, tanto per citarne alcune».