Recuperati gioielli e orologi rubati per un valore di 400mila euro: denunciati 2 modenesi

Sono stati ritrovati dalla Polizia di Stato preziosi rubati per un valore di circa 400mila euro. Gli agenti, a Crevalcore, nel bolognese, avevano fermato un uomo, sassolese, sospettato di essere un ricettatore; perquisendo successivamente la casa dove l’uomo vive insieme alla compagna a Castellarano, gli agenti avevano recuperato preziosi del valore di oltre 200mila euro. L’uomo ha ammesso di aver comprato i preziosi rubati da un altro uomo, sempre di origini modenesi. Nella casa di quest’ultimo è stata trovata altra refurtiva per un valore di circa 180mila euro, oltre a denaro in contanti. In totale, tra denaro e preziosi recuperati, il valore di quanto rinvenuto nelle due abitazioni si aggira sui 400mila euro. I due uomini sono, quindi, stati denunciati.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017