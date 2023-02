Sorpresi mentre tentano di rubare una bicicletta, denunciati due giovani

MODENA – Nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 14 febbraio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile sono intervenuti in piazza Roma, a Modena, su segnalazione al 112.

Giunti tempestivamente sul posto, i Carabinieri hanno sorpreso due ragazzi mentre stavano tentando di rubare una bicicletta. I due giovani, al sopraggiungere dei militari, si sono dati alla fuga venendo comunque fermati e controllati. Uno dei due, nella borsa che aveva a tracolla, aveva un paio di cesoie della lunghezza di oltre 20 cm., utili per tranciare le catene antifurto delle biciclette.

Lo strumento atto allo scasso è stato sequestrato e i due ragazzi sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Bologna per tentato furto aggravato in concorso.

