Spese per San Valentino, anche i fiori si pagano con carte e smartphone

Quello appena trascorso è stato un San Valentino all’insegna dei pagamenti digitali: in base ai dati elaborati da Nexi, azienda attiva nel campo della PayTech, infatti, rispetto allo scorso anno crescono del 10,5% gli acquisti degli Italiani in fiori e del 19% quelli in gioielli pagati tramite carte e smartphone.

“E’ molto significativo, in particolare, il +10,5% registrato da fioristi e mercatini specializzati, perché indica che ormai anche i merchant più piccoli prediligono incassare in digitale – commenta Vanessa Maneo, head of marketing POS di Nexi – Per questo motivo, nei prossimi mesi, Nexi renderà disponibile un’app che gli esercenti potranno scaricare sul proprio smartphone e che consentirà loro di accettare pagamenti direttamente sul telefono. Sarà la prima soluzione di questo genere in Italia, studiata appositamente per le loro esigenze”.

Quest’anno i fioristi del nostro Paese, durante la sola festa degli innamorati, hanno incassato in digitale un importo pari a quello che, mediamente, incassano in una intera settimana: questo grazie ai 38 euro spesi da ogni innamorato che ha regalato fiori al proprio partner, pari al 28% degli Italiani, come attestano i dati di Confesercenti. Particolarmente interessanti le rilevazioni che arrivano dalle città dell’Emilia Romagna e delle Marche: qui gli Italiani hanno speso in fiori il doppio della media nazionale, in particolare nelle province di Rimini, Ravenna e Pesaro.

