Stage sui mezzi del 118, nel 2022 coinvolti 220 volontari nel modenese

MODENA – Proseguiranno anche nel 2023, in tutti i distretti sanitari della provincia, gli stage dei volontari delle associazioni che operano nell’ambito dell’emergenza-urgenza al fianco dei mezzi di soccorso del 118 dell’Azienda USL di Modena. Il progetto ha archiviato un 2022 di grande partecipazione: sono stati, infatti, complessivamente 220 i volontari coinvolti sui mezzi aziendali e presso i Pronto Soccorso della provincia. L’obiettivo dello stage è fare vivere ai volontari un’esperienza formativa sul campo sotto i consigli esperti di un tutor, valutando l’effettiva capacità di risposta ai più disparati scenari, creando una sinergia concreta con gli operatori sanitari del servizio di emergenza-urgenza.

Lo stage

Dopo il percorso formativo che ogni volontario affronta all’interno delle associazioni, è possibile affrontare una successiva esperienza di “pratica in riflessione” con il personale sanitario del Servizio di Emergenza Territoriale (SET) 118. Il periodo di affiancamento per il volontario ha una durata complessiva di 35 ore. L’esperienza permetterà al partecipante di conoscere gli ambienti di Pronto Soccorso, prendere confidenza con il materiale in dotazione alle ambulanze e automediche del SET 118, approfondire strategie e metodologie di valutazione della scena dell’evento e acquisire le capacità per affrontare le principali emergenze attraverso la corretta rilevazione e interpretazione dei principali parametri vitali.

Al termine dello stage il volontario avrà la possibilità insieme al proprio tutor di analizzare e riflettere sulla propria esperienza di stage e i comportamenti operativi ed emotivi mostrati durante gli interventi in emergenza. Al termine dello stage sarà rilasciato attestato di frequenza e valutazione dell’esperienza.

“Sono particolarmente soddisfatto della continuazione di questo percorso di formazione integrata che a Modena vanta una lunga tradizione nell’ambito del Dipartimento che rappresento – afferma Geminiano Bandiera, Direttore del Dipartimento Interaziendale di Emergenza-Urgenza dell’Azienda USL di Modena –. È un progetto di collaborazione con i nostri territori, esempio di quella sinergia ed integrazione con i soggetti del volontariato, preziosissimi nel campo dell’emergenza-urgenza, volta a mantenere la qualità dei servizi sanitari erogati alla nostra popolazione”. “Chiuso il 2022 con un’ottima risposta in termini di presenze agli stage del 118, si continua anche nel 2023 con questo percorso formativo, che dimostra la forte sinergia tra l’Azienda USL di Modena e il mondo del volontariato – dichiara Valerio Benatti, coordinatore del 118 di Modena -. Sono convinto che i numeri di affiancamento presso i nostri mezzi di soccorso e la frequentazione dei Pronto Soccorso di periferia possa aumentare ulteriormente”.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017